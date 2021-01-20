Источник материала: Хартия'97

Ученые представили проект колонии на планете между Марсом и Юпитером 2 20.01.2021, 12:29

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Церера стала бы идеальным источником строительных материалов для базы.

На сегодняшний день практически все усилия ученых по изучению планет для будущих человеческих поселений сосредоточены на Марсе. Однако финские исследователи считают, что есть места и более подходящие, пишет «Популярная механика» .

В своем исследовании группа ученых утверждает, что Церера стала бы идеальным источником строительных материалов для базы. Что касается самой станции, то авторы статьи представляют ее состоящей из нескольких спутников, объединенных магнитными тросами. Так как массивная станция должна постоянно вращаться вокруг Цереры, на ней можно создать искусственную гравитацию, примерно равную земной. Для поддержания этой гравитации базе пришлось бы совершать полный оборот вокруг карликовой планеты за 66 секунд.

Между блоками станции курсировали бы поезда-капсулы, которые бы работали за счет магнитных взаимодействий.

Ученые отмечают, что, конечно же, существует несколько проблем с привыканием к такой среде обитания, однако они исчезнут со временем. «Когда человек впервые чувствует невесомость, его может начать тошнить. Однако в поселении, где люди с детства периодически сталкиваются с невесомостью, вполне вероятно, что они смогут в дальнейшем хорошо переносить ее», — отмечают авторы.

Также не стоит забывать, что в таком месте людям бы угрожала радиация и метеориты. Ученые считают, что с этими проблемами можно справиться с помощью массивных цилиндрических зеркал. Они могли бы как блокировать метеориты и собирать солнечный свет, передавая его на станцию.

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