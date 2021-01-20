Источник материала: Хартия'97

В последний день в Белом доме дочь Трампа объявила о помолвке 2 20.01.2021, 12:24

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Дональд Трамп с дочерью Тиффани

Фото: @tiffanytrump/Instagram

Тиффани Трамп поделилась новостью накануне инаугурации Джо Байдена.

Во вторник, 19 января, 27-летняя дочь Дональда Трампа от брака с Марлой Мейплз сообщила, что она обручилась со своим избранником 23-летним Майклом Булосом. Счастливой новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото, сделанное в одной из галерей Белого дома, сообщает nv.ua .

«Для меня было большой честью отмечать многие важные события и накапливать воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме. Одно из них — моя помолвка с моим потрясающим женихом Майклом! Я счастлива и взволнована в ожидании новой главы», — подписала фото Тиффани Трамп.

Майкл Булос является членом богатой семьи из Нигерии. С Тиффани Трамп они встречались два года, сообщает Page Six.

«Я обручился с любовью всей моей жизни», — написал Булос на своей странице в Instagram, — «С нетерпением ждем нашей новой главы, которую проживем вместе».

Напомним, вторник, 19 января, стал последним рабочим днем Дональда Трампа в Белом доме. 20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.

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