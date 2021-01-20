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Нацбанк РБ на неделю отодвинул решение по ставке рефинансирования

20.01.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси на неделю отодвинул запланированное заседание правления по вопросам денежно-кредитной политики.

Запланированное на 12 февраля 2021 года заседание, на котором обсуждается судьба ставки рефинансирования переносится на 17 февраля 2021 года.

«Соответствующее решение принято в связи с проведением 11–12 февраля 2021 г. VI Всебелорусского народного собрания», - говорится в сообщении регулятора.

 
 
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Нацбанк Беларуси на неделю отодвинул запланированное заседание правления по вопросам денежно-кредитной политики.
 
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