Нацбанк РБ на неделю отодвинул решение по ставке рефинансирования

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси на неделю отодвинул запланированное заседание правления по вопросам денежно-кредитной политики.

Запланированное на 12 февраля 2021 года заседание, на котором обсуждается судьба ставки рефинансирования переносится на 17 февраля 2021 года.

«Соответствующее решение принято в связи с проведением 11–12 февраля 2021 г. VI Всебелорусского народного собрания», - говорится в сообщении регулятора.