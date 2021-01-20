- Может ли растущая политизация спорта, дискриминация белорусских и российских спортсменов в отдельных видах спорта стать предпосылкой для организации и проведения альтернативных соревнований на евразийском пространстве?





- Я считаю, что давно пора это сделать – организовать свое, потому что Олимпиада и чемпионаты мира давно стали политическими моментами.





Если с этими допингами непонятно, что и где — одним можно, другим нельзя — то и наплевать. В принципе, евразийское сообщество по количеству людей огромное, и мы вполне можем организовать свои чемпионаты и пригласить сюда дружественные нам страны.





Это было бы хорошим посылом и хорошим вариантом. Почему мы должны под всех подстраиваться?" - заявил Шатько на сайте "Евразия Эксперт".







