|
Поиграем в хоккей с Северной Кореей? Зампред "Белой Руси" предложил организовать "чемпионаты евразийского сообщества"
Источник материала: Партизан
Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в ответ на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси предложил устраивать "свои" чемпионаты евразийского сообщества.
- Может ли растущая политизация спорта, дискриминация белорусских и российских спортсменов в отдельных видах спорта стать предпосылкой для организации и проведения альтернативных соревнований на евразийском пространстве?
- Я считаю, что давно пора это сделать – организовать свое, потому что Олимпиада и чемпионаты мира давно стали политическими моментами.
Если с этими допингами непонятно, что и где — одним можно, другим нельзя — то и наплевать. В принципе, евразийское сообщество по количеству людей огромное, и мы вполне можем организовать свои чемпионаты и пригласить сюда дружественные нам страны.
Это было бы хорошим посылом и хорошим вариантом. Почему мы должны под всех подстраиваться?" - заявил Шатько на сайте "Евразия Эксперт".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поиграем в хоккей с Северной Кореей? Зампред "Белой Руси" предложил организовать "чемпионаты евразийского сообщества"
Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в ответ на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси предложил устраивать "свои" чемпионаты евразийского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)