﻿ Поиграем в хоккей с Северной Кореей? Зампред "Белой Руси" предложил организовать "чемпионаты евразийского сообщества". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поиграем в хоккей с Северной Кореей? Зампред "Белой Руси" предложил организовать "чемпионаты евразийского сообщества"

20.01.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в ответ на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси предложил устраивать "свои" чемпионаты евразийского сообщества.

- Может ли растущая политизация спорта, дискриминация белорусских и российских спортсменов в отдельных видах спорта стать предпосылкой для организации и проведения альтернативных соревнований на евразийском пространстве?

- Я считаю, что давно пора это сделать – организовать свое, потому что Олимпиада и чемпионаты мира давно стали политическими моментами.

Если с этими допингами непонятно, что и где — одним можно, другим нельзя — то и наплевать. В принципе, евразийское сообщество по количеству людей огромное, и мы вполне можем организовать свои чемпионаты и пригласить сюда дружественные нам страны. 

Это было бы хорошим посылом и хорошим вариантом. Почему мы должны под всех подстраиваться?" - заявил Шатько на сайте "Евразия Эксперт".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в ответ на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси предложил устраивать "свои" чемпионаты евразийского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жесткое видео из Слонима: мужчина истекает кровью в коридоре больницы, но никто не приходит. ЦРБ ответила, что это было (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by