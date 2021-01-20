ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"

20.01.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По словам представителя «Транснефти», белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») планово — из-за реверса на участке Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь.

«Белнефтехим» пока не комментирует перекрытие транзита.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» ставит под сомнение выпадающие доходы белорусской стороны из-за недополученной выручки от снижения грузооборота. По мнению «Транснефти», это происходит по вине белорусской стороны.

По прогнозам «Транснефти», объем экспорта и транзита сырья из России в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года — около 3,9 млн баррелей в сутки (195 млн т). 

В том числе поставки за рубеж нефти российских компаний, согласно предварительным заявкам грузоотправителей, могут составить около 3,5 млн баррелей в сутки (175,5 млн т). Транзитные объемы, как ожидается, также не превысят прошлогодний показатель — почти 400 тыс. баррелей в сутки (20 млн т).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Два года не видели таких снегопадов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by