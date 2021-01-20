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Беларусь перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"
Источник материала: Партизан
Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.
По словам представителя «Транснефти», белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») планово — из-за реверса на участке Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь.
«Белнефтехим» пока не комментирует перекрытие транзита.
Ранее сообщалось, что «Транснефть» ставит под сомнение выпадающие доходы белорусской стороны из-за недополученной выручки от снижения грузооборота. По мнению «Транснефти», это происходит по вине белорусской стороны.
По прогнозам «Транснефти», объем экспорта и транзита сырья из России в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года — около 3,9 млн баррелей в сутки (195 млн т).
В том числе поставки за рубеж нефти российских компаний, согласно предварительным заявкам грузоотправителей, могут составить около 3,5 млн баррелей в сутки (175,5 млн т). Транзитные объемы, как ожидается, также не превысят прошлогодний показатель — почти 400 тыс. баррелей в сутки (20 млн т).
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Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.
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