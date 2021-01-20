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«Салiдарнасць» продолжают блокировать – теперь под обстрел попало зеркало. Что делать?
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обращение редакции к читателям.
С 9 августа 2020 года наш сайт – национального общественно-политического медиа «Салiдарнасць» (домен www.gazetaby.com) –
Зеркало gazetaby.info было рабочим на протяжении последних несколько месяцев, и давало возможность нашим читателям, которые живут в Беларуси, читать наши публикации без VPN (
Все эти месяцы мы делаем все возможное, чтобы решение властей о блокировке было отменено. А также сделаем все, чтобы нас можно было читать без препятствий – пусть и пока на новом зеркале, но отражающем нашу реальность, какой бы она ни была.
А пока, учитывая, что мы не знаем, какая атака на сайт может нас ждать сегодня или завтра, просим всех, кто еще не там, подписаться на наши альтернативные площадки распространения информации.
Telegram:
Facebook:
Вконтакте:
Twitter:
Спасибо, что все это время с нами: мы это чувствуем и это придает сил даже в самые мрачные часы. Мы тоже с вами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение редакции к читателям.
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