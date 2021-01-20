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«Салiдарнасць» продолжают блокировать – теперь под обстрел попало зеркало. Что делать?

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Обращение редакции к читателям.

«Салiдарнасць» продолжают блокировать – теперь под обстрел попало зеркало. Что делать?

С 9 августа 2020 года наш сайт – национального общественно-политического медиа «Салiдарнасць» (домен www.gazetaby.com) – заблокирован белорусскими властями.

Зеркало gazetaby.info было рабочим на протяжении последних несколько месяцев, и давало возможность нашим читателям, которые живут в Беларуси, читать наши публикации без VPN (инструкцию, как установить VPN, читайте здесь). Но со вчерашнего дня, что подтверждают многочисленные обращения неравнодушных в нашу редакцию, ряд провайдеров блокирует и gazetaby.info, ссылаясь на решение Мининформа. Таким образом они лишают нас возможности в рамках закона и руководствуясь правом на свободу слова распространять информацию, а наших читателей – ее получать.

Все эти месяцы мы делаем все возможное, чтобы решение властей о блокировке было отменено. А также сделаем все, чтобы нас можно было читать без препятствий – пусть и пока на новом зеркале, но отражающем нашу реальность, какой бы она ни была.

А пока, учитывая, что мы не знаем, какая атака на сайт может нас ждать сегодня или завтра, просим всех, кто еще не там, подписаться на наши альтернативные площадки распространения информации.

Telegram: https://t.me/gazetaby

Facebook: https://www.facebook.com/gazetaby

Вконтакте: https://vk.com/gztby

Twitter: https://twitter.com/gazetabycom

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Спасибо, что все это время с нами: мы это чувствуем и это придает сил даже в самые мрачные часы. Мы тоже с вами!

 
 
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