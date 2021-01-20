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«Перспективный и грамотный, но». С «Гомесельмаша» уволили разработчика уникального комбайна: говорят, за позицию

20.01.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С "Гомсельмаша" уволили ведущего инженера-конструктора научно-технического центра Глеба Ермольчика, который придумывал и создавал инновационный газовый комбайн. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги.


Фото: инстаграм Глеба Ермольчика

— Он был одним из лучших специалистов, все годы — только благодарности, даже на Доске почета предприятия «висел» как лучший сотрудник. Ему предлагали временный перевод подсобным рабочим в корпус сварки и окраски, он не согласился — и его уволили. Неофициально — за гражданскую позицию, — рассказали подробности заводчане.

Глеб Ермольчик подтвердил свое увольнение, но пока, признается, не готов откровенничать на эту тему.

— Говорят, причина в гражданской позиции, которую вы высказывали после 9 августа?

— Моя гражданская позиция в том, что я не нарушаю закон, не подписываю незаконные документы и так далее. Возможно, что-то из того, что я отказался подписать, повлияло на решение руководства, — прокомментировал Ермольчик.

В инстаграме инженера имеется фото трудовой книжки, в ней — благодарности за высокие трудовые достижения и приказы о поощрении. Последняя запись от 4 января — «Уволен по статье 42 п 6. ТК за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».

На «Гомсельмаш» Глеб пришел в 2011 году еще студентом БелГУТа, через шесть лет уже стал ведущим инженером. В 2016 году он предложил проект первого в мире комбайна Gs4118k, работающего на компримированном природном газе и позже трудился над его созданием. Об этом изобретении много говорилось в СМИ, сообщалось, что экономия при уборке зерновых с помощью новой техники достигнет 60%.

В ОАО «Гомсельмаш» прокомментировали увольнение инженера.

— Да, Глеб Викторович — работник перспективный и грамотный, и мы его всячески поддерживали и создавали ему все условия для работы. Например, размер его персональной надбавки [к окладу] был установлен в размере 280%. Но он уволен 5 января по статье 42 п 6. ТК «Неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание». В частности, Глеб Викторович имел систематические нарушения правил внутреннего трудового распорядка и правил внутриобъектового и пропускного режима ОАО «Гомсельмаш». Никаких политических мотивов здесь искать не стоит. У нас 12 300 человек на предприятии трудится, есть работники с разными точками зрения — и если их позиция не влияет на работоспособность коллектива и на выполнение поставленных задач, то люди работают, — сообщил TUT.BY заместитель генерального директора по идеологии кадрам и социальным вопросам предприятия Александр Конопацкий.

 
 
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«Он был одним из лучших специалистов, все годы - только благодарности, даже на Доске почета предприятия "висел" как лучший сотрудник».
 
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