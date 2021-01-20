БАТЭ под руководством нового тренера разгромно уступил «Неману» в первом товарищеском спарринге

Источник материала: Tut.by

БАТЭ начал подготовку к новому сезону и провел первый спарринг против «Немана». В Минске борисовчане под руководством Виталия Жуковского проверили ближайший резерв команды и проиграли гродненцам со счетом 1:4.



Фото: БАТЭ

Отметим, что из основного состава «желто-синих» никто не играл. Следующий спарринг БАТЭ проведет 24 января против «Ислочи».

БАТЭ — «Неман» — 1:4

Минск. Воздухоопорный манеж АБФФ.

БАТЭ: (первый тайм) А. Кудравец (В. Игнатьев, 31), С. Волков, Н. Супранович, С. Лазарчик, В. Малькевич (к), М. Мякиш, В. Бочеров, П. Пашевич, М. Гаевой, Н. Идрис, А. Потапенко.

(второй тайм) В. Игнатьев (В. Дергачев, 58), В. Пигас, А. Шалашников, М. Ковель, Г. Мартьянов (Е. Осипов, 71), Т. Шарковский (Д. Жульпа, 71), А. Блоцкий (М. Свидинский, 71), А. Тарусов (А. Агеев, 71), А. Шуманский (К. Абатуров, 71), А. Французов (А. Потапенко, 71), З. Гицелев (В. Мелько, 71).

Голы: 1:0 — И. Нурадин (10, пас — П. Пашевич). 1:1 — (20). 1:2 — (35-п). 1:3 — (38). 1:4 — (49).

БАТЭ открыл счет на десятой минуте, но в первом тайме пропустил от «Немана» три гола. В начале второго тайма гродненцы забили еще один мяч, установив окончательный счет в товарищеском матче.

Добавим, что вторые 45 минут играли фактически прошлогодние дублеры БАТЭ. «Неман» играл составом, близким к оптимальному.

Как менялся БАТЭ в межсезонье

Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата и руководство клуба находится в поисках равновесия.

В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».

Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага. По информации Владислава Татура уйдет и Эрвейн Мукам.

В стан «желто-синих» приходят молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.

Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.

Странности с зарубежными сборами

В планах у команды значится сбор в Турции. Пока известно, что БАТЭ 27 января на месяц улетает в Турцию.

По информации «Прессбола», чиновники запретили командам, которых поддерживает государство проводить зарубежные сборы.

Впрочем, «Шахтер» это не остановило, команда улетела в ОАЭ.