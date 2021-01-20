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Марголин: «Шпиц - единственное существо, которому Лукашенко может доверять»

20.01.2021 13:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Марголин: «Шпиц - единственное существо, которому Лукашенко может доверять»
Кадр из видео
Видеокадры, сделанные на Крещение, свидетельствуют о полнейшем одиночестве Лукашенко, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

– Вчера Лукашенко так и не отреагировал на отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, хотя, очевидно, эта тема его будоражит.

– Ему просто нечего сказать. У нас же принято так: если тема неприятная, то ее официальные лица и СМИ игнорируют, как будто ее и нету. Это характерно и для Лукашенко, и для Путина, для которого Навального не существует. Вот арестовали «пациента», а пресс-секретарь президента России отвечает вопросом на вопрос: «Его в Германии задержали?»

И там, и там логика такая: если не знаешь, что сказать, – лучше промолчать.

– Белорусский фонд спортивной солидарности добился, чтобы МОК ввел санкции против Лукашенко и чтобы ИИХФ перенесла из Минска чемпионат. Но трудно вспомнить, чтобы Лукашенко хоть раз высказывался о спортсменах, ставших его противниками. Почему?


– Легко говорить, когда один человек где-то выступил, Северинец или Статкевич. Но когда это две тысячи человек, причем спортивная элита страны, то поднимать тему неудобно и невыгодно.

Да, пусть это не 100% спортивной элиты, осталось, наверное, 10-20%, которые Лукашенко еще поддерживают – что пропорционально соответствует его поддержке в целом в стране.

Точно так же, как Лукашенко не хочет говорить о 80% народа, которые последовательно выступают против его власти, так не хочет говорить и о спортсменах.

– Вместо реакции Лукашенко на перенос чемпионата по хоккею «Пул первого» опубликовал видеокадры о том, как на Крещение тот проводит время со шпицем. Собака все чаще попадает в объектив вместе с правителем. Это удачный пиар-ход?

– Не думаю. Вполне естественно, что человек, который никому не доверяет и у которого в какой-то степени возможно есть мания преследования, все чаще и чаще будет появляться с собакой.

Это свидетельство полнейшего одиночества. Я делаю для себя вывод, что шпиц – единственное существо, которому Лукашенко может безоглядно доверять. Все остальные, даже те, кто на него работают, видимо доверием уже не пользуются.

– Эксклюзивное видео «Пула первого» о Лукашенко в белой рубашке на голое тело, в которой он ныряет в прорубь – свидетельство того, что Наталья Эйсмонт прощена после появления сливов с ее неосторожными разговорами по телефону?

– Может быть, хозяин и дулся на нее, но он сегодня не в такой ситуации, чтобы брезговать своими помощниками. Пользуясь спортивной терминологией, не такая у него большая скамейка запасных. Поэтому, если Лукашенко и может немного подуться, пообижаться, то не может себе позволить делать это долго.
 
Теги: Минск
 
 
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