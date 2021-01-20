Источник материала: UDF



Мария Тарасенко и Леонид Судаленко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помните «нетунеядку» Марию Тарасенко из Гомеля? Она тоже задержана Ее статус пока неизвестен.

Задержалив рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).Как позжеПЦ «Вясна», поздно вечером того же дня также была задержана волонтерка «Весны». В ее доме провели обыск, а ее саму поместили в ИВС. Ее статус пока неизвестен. Мария известна тем, что бролась за отмену «тунеядского» декрета как нарушающего КонституциюНапомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис «Гомельская весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активистаза якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).