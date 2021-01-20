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Помните «нетунеядку» Марию Тарасенко из Гомеля? Она тоже задержана

20.01.2021 13:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Помните «нетунеядку» Марию Тарасенко из Гомеля? Она тоже задержана
Мария Тарасенко и Леонид Судаленко
18 января, ка уже сообщалось, в Гомеле был задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра «Весна» Леонид Судаленко.

Задержали Леонида Судаленко в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

Как позже сообщил ПЦ «Вясна», поздно вечером того же дня также была задержана волонтерка «Весны» Мария Тарасенко. В ее доме провели обыск, а ее саму поместили в ИВС. Ее статус пока неизвестен. Мария известна тем, что бролась за отмену «тунеядского» декрета как нарушающего Конституцию

Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис «Гомельская весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.

Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).
 
Теги: Гомель
 
 
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