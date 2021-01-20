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Из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о резком изменении погоды.
Как сообщается, в четверг максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С.
Ночью и утром во многих районах Брестчины и Гродненщины ожидается гололед.
21 января погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о резком изменении погоды.
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