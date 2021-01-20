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LG может уйти из смартфонного бизнеса
Источник материала: Onliner
Шесть лет кряду мобильное подразделение LG генерирует убытки. Глава компании Квон Бонг-Сок, заступивший на должность в начале прошлого года, заявлял, что к 2021 году мобильный бизнес LG станет прибыльным.
Ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке, он отметил, что рассматривается «продажа, вывод или сокращение смартфонного бизнеса». 60% сотрудников этого подразделения будут переведены в другие департаменты. Что станется с 40% оставшихся, пока неясно. Возможно, они останутся в урезанном штате смартфонного подразделения или будут уволены.
Возможно, компания останется исключительно в ультрапремиальном сегменте. В этом году еще может выйти складной смартфон, который компания демонстрировала ранее. Но такое же внимание к мобильному рынку, как прежде, LG уже не будет проявлять.
Android, экран 6.8" OLED (1080x2460), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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Шесть лет кряду мобильное подразделение LG генерирует убытки. Глава компании Квон Бонг-Сок, заступивший на должность в начале прошлого года, заявлял, что к 2021 году...
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