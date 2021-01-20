LG может уйти из смартфонного бизнеса

Источник материала: Onliner

Шесть лет кряду мобильное подразделение LG генерирует убытки. Глава компании Квон Бонг-Сок, заступивший на должность в начале прошлого года, заявлял, что к 2021 году мобильный бизнес LG станет прибыльным. The Korea Herald сообщает, что сейчас в письме к сотрудникам CEO говорит о необходимости с холодной головой принять решение по этому направлению.

Ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке, он отметил, что рассматривается «продажа, вывод или сокращение смартфонного бизнеса». 60% сотрудников этого подразделения будут переведены в другие департаменты. Что станется с 40% оставшихся, пока неясно. Возможно, они останутся в урезанном штате смартфонного подразделения или будут уволены.

Возможно, компания останется исключительно в ультрапремиальном сегменте. В этом году еще может выйти складной смартфон, который компания демонстрировала ранее. Но такое же внимание к мобильному рынку, как прежде, LG уже не будет проявлять.