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LG может уйти из смартфонного бизнеса

20.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шесть лет кряду мобильное подразделение LG генерирует убытки. Глава компании Квон Бонг-Сок, заступивший на должность в начале прошлого года, заявлял, что к 2021 году мобильный бизнес LG станет прибыльным. The Korea Herald сообщает, что сейчас в письме к сотрудникам CEO говорит о необходимости с холодной головой принять решение по этому направлению.

Ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке, он отметил, что рассматривается «продажа, вывод или сокращение смартфонного бизнеса». 60% сотрудников этого подразделения будут переведены в другие департаменты. Что станется с 40% оставшихся, пока неясно. Возможно, они останутся в урезанном штате смартфонного подразделения или будут уволены.

Возможно, компания останется исключительно в ультрапремиальном сегменте. В этом году еще может выйти складной смартфон, который компания демонстрировала ранее. Но такое же внимание к мобильному рынку, как прежде, LG уже не будет проявлять.

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Шесть лет кряду мобильное подразделение LG генерирует убытки. Глава компании Квон Бонг-Сок, заступивший на должность в начале прошлого года, заявлял, что к 2021 году...
 
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