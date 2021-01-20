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Авторынок в Малиновке выставлен на продажу

20.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях появилось извещение о проведении открытых торгов (аукциона) по продаже авторынка в Малиновке. Соответствующее объявление размещено на сайте «Центра промышленной оценки». В качестве продавца выступает ЗАО «Торговый Мир „Кольцо“». Стартовая цена лота — 1 935 203 рубля, что равно примерно $760 тысячам.

Авторынок появился в Малиновке за МКАД еще в 1994 году. Постсоветская Беларусь только начинала наполняться Passat, народ активно стал менять ВАЗы и ГАЗы на иномарки. Статус ворот в Европу для всего бывшего СССР сыграл для Минска отличную роль, люди приезжали за машинами и из далеких краев. Там же, недалеко от места покупки/продажи, открылся МРО ГАИ, появился и автокинотеатр. До начала 2010-х жизнь на рынке кипела. Еще в 2011-м успели открыть «АвтоМОЛЛ» — крупнейший на тот момент торговый центр по продаже автозапчастей и аксессуаров в Беларуси.

Но все испортили интернет и законы. С 2011 года ввели повышенную растаможку для машин с Запада, и привоз авто из Европы перестал быть актуальным. Частные продавцы понемногу стали перебираться на профильные сайты — это было удобнее, не нужно было днями стоять у автомобиля на выделенной площадке. Понемногу рынок в Малиновке пустел. Повлияли и другие обстоятельства — бизнесмена Юрия Аверьянова, которому был подконтролен рынок, заподозрили в уклонении от уплаты налогов, возбудили уголовное дело. В 2018 году предприятие ЗАО «Торговый Мир „Кольцо“» было признано банкротом.

И вот 15 февраля названо датой аукциона по продаже легендарного авторынка. Начальная цена — 1 935 203 рубля, шаг аукциона — 96 760 рублей. Как говорят в таких случаях, уходит эпоха.

Volkswagen Passat B3, 1992 г.в., 400 000 км
коричневый, седан, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
3826 р.
1500$ / 1240€
Volkswagen Passat B3, 1991 г.в., 450 000 км
синий, универсал, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
3316 р.
1300$ / 1074€
Volkswagen Passat B3, 1990 г.в., 390 000 км
бордовый, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
3625 р.
1421$ / 1174€
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Теги: Минск
 
 
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На днях появилось извещение о проведении открытых торгов (аукциона) по продаже авторынка в Малиновке. Соответствующее объявление размещено на сайте «Центра...
 
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