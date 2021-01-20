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ГАИ Минска активизирует контроль за тем, как паркуются грузовики

20.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о том, что с сегодняшнего дня сотрудниками технадзора столичной Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению нарушений со стороны перевозчиков нерегулярного и регулярного сообщения, неправомерной стоянки грузового транспорта, контролю осуществления перевозки опасных грузов согласно утвержденным графикам и маршрутам.

Во-первых, пристальное внимание в ГАИ обещают уделить неправомерной стоянке грузового транспорта — контроль будет осуществляться с использованием блокираторов с дальнейшим привлечением к ответственности владельцев.

— Также работа будет проводиться и с должностными лицами, ответственными за организацию грузоперевозок. В этой связи просим граждан информировать ГАИ о парковке большегрузов на территории столицы, — сообщили в Госавтоинспекции.

Во-вторых, что касается маршрутных транспортных средств, инспекторы будут нести службу в оживленных местах высадки-посадки пассажиров, обеспечивая безопасность дорожного движения (железнодорожный вокзал, улица Ангарская, ТЦ Dana Mall и т. д.), в том числе с использованием негласных методов контроля.

— Нередко водители маршруток нерегулярного и регулярного сообщения, ожидая пассажиров довольно продолжительное время, препятствуют трафику городского пассажирского транспорта, создают помехи и неудобства участникам дорожного движения, нарушают ПДД при движении к пунктам следования, — отметили в ГАИ.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о том, что с сегодняшнего дня сотрудниками технадзора столичной Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению нарушений со стороны...
 
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