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Судят бывшего начальника отдела угрозыска Заводского района Минска за оскорбление коллег. Он считает — за увольнение

20.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дмитрий Кулаковский задерживался дважды: 6 октября прошлого года (27 суток ареста включая 25 суток в карцере), а также в начале декабря — при попытке выехать в Литву. Обвинение говорит, что 6 октября он уничижительно прокомментировал коллег в телеграм-канале, куда сливаются данные силовиков. Но защита настаивает на сфабрикованности дела, «чтобы другим было не повадно демонстративно увольняться».

До обеда допросили обвиняемого, его жену, а прокурор огласил текст обвинения по статье 369 УК: «Оскорбление представителя власти наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет».

Судят бывшего начальника отдела угрозыска Заводского района Минска за оскорбление коллег. Он считает — за увольнение

Дмитрий Кулаковский работал в системе МВД с 2006 года.

— Работал лучше некоторых, — уточнила его жена. — Есть награды.

В августе прошли выборы и началась конфронтация между силовиками и протестующими. Кулаковский встал на сторону протеста. Сначала он ушел в отпуск, потом вернулся и написал заявление на увольнение. Затем уволился еще раз — уже демонстративно, сфотографировав форму на фоне мусорки и поделившись фотографиями в соцсетях. В сентябре руководство РУВД получило письмо из УСБ МВД о том, что Кулаковский политически неблагонадежный.

— Видели фото с формой и погонами? — спросил прокурор Кулаковскую.

— Видела.

— Почему он это сделал?

— Я не спрашивала. Мне это и так понятно.

— А мне не понятно. А зачем фото на мусорном баке фотографировать? В чем память? Не связано ли было увольнение вашего мужа с политическими аспектами?

— Возможно. Он не поддерживали участие сотрудников милиции в других действиях, кроме своих служебных.

Судят бывшего начальника отдела угрозыска Заводского района Минска за оскорбление коллег. Он считает — за увольнение

Сам Дмитрий успел найти новую работу, но выйти не успел.

Уже после первого задержания жена получила заказное письмо об увольнении Кулаковского из органов внутренних дел 5 октября.

— Шестого октября я пошла на работу, Дима остался дома. Когда я вернулась, то его не было, дочка сказала, что папа вышел в магазин. Ожидание затянулось, и мы принялись искать его на улице, телефон не отвечал. В 21:00 в домофон позвонили сотрудники управления собственной безопасности и сообщили, что муж задержан: «Не переживайте, его через три дня отпустят, все будет хорошо, задержан за комментарии».

Во время обыска изъяли два ноутбука.

— Ноутбуки упаковывали?

— Пакет магазинный попросили и в нем вынесли. Никаких печатей, скотча.

На этот момент обращает внимание защита, поскольку в ноутбуках нашли следы (ярлыки) компрометирующих файлов.

— Изменение времени создания файлов — простая задача. Также отмечу, что копия протокола обыска, которую оставили жене, отличается от протокола в деле — последний документ дописан как раз тем, что ноутбуки были якобы опечатаны. Прошу вызвать в качестве свидетелей понятых.

Судят бывшего начальника отдела угрозыска Заводского района Минска за оскорбление коллег. Он считает — за увольнение

После обыска семья Кулаковского стала ждать 72 часа. Когда они истекли, выяснилось, что 7 октября суд Московского района дал бывшему милиционеру 12 суток за неповиновение.

— Через 12 суток мы поехали встречать Диму на «Володарку». На выходе мне говорили: «Да-да, он сейчас выйдет, не волнуйтесь». Потом опять: «Не волнуйтесь», «Ищут какие-то документы», «С ним кто-то беседует». Около 22 часов мне сообщили, что муж задержан еще по какому-то административному делу, и на следующий день он был осужден в Советском районе на 15 суток. За то, что вышел из ИВС, стал фотографировать, а потом сопротивлялся.

Второго ноября Кулаковский вышел.

Сегодня он согласился отвечать только на вопросы своего адвоката.

— Вину не признаю. Майора я не оскорблял, поскольку никогда не был с ним знаком. Комментарии никуда не писал — это сфабрикованное дело из-за моего увольнения из органов ВД по своим убеждениям. Система решила проучить остальных на моем примере, предупреждая о возможных последствиях.

Я отсидел 27 суток, в течение которых меня уговаривали признаться в каком-то желании продать информацию кому-то. Из них 25 суток — в нечеловеческих условиях карцера, без помощи и лекарств (у Кулаковского сахарный диабет. — Прим. Onliner).

Судят бывшего начальника отдела угрозыска Заводского района Минска за оскорбление коллег. Он считает — за увольнение

Во время следствия сотрудники СК обратили внимание на татуировки Кулаковского и пароль от ноутбука — 1488. Вот как он объяснил это в суде:

— Первого апреля 1988 года я первый раз поехал с отцом в Москву — это мой день рождения. Отложилось в памяти. Татуировки? Непонятно, почему это так интересует. Да, есть на локтях, запястьях и груди — это кельтские и скандинавские узоры, я увлекаюсь этой темой.

В начале декабря Дмитрий был задержан на белорусско-литовской границе с вещами, об этом сообщал СК.

— Предполагаю, он хотел выехать. Мне не рассказывал, — говорит жена. — Но, думаю, достаточно человек получил испытаний, чтобы решиться на такой шаг.

Также важно, что никто из потерпевших или свидетелей со стороны силовиков не явился. Кто-то болеет, кто-то ходатайствовал (успешно) о применении к нему мер безопасности. Потерпевший сотрудник УСБ МВД также заявил 1 тысячу рублей в качестве компенсации за понесенный моральный ущерб.

После обеда процесс продолжится.

 
 
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Дмитрий Кулаковский задерживался дважды: 6 октября прошлого года (27 суток ареста включая 25 суток в карцере), а также в начале декабря — при попытке выехать в Литву....
 
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