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Доллар обвалился до месячного минимума
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль завершил торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду 20 января укреплением к корзине валют на 0,13% благодаря ослаблению доллара и евро.
С начала года стоимость валютной корзины снизилась на 1,38% и оказалась на минимуме за 29 дней.
Курс доллара упал на 0,0118 BYN до 2,5391 BYN/USD — минимума за 30 дней.
За последние семь торговых сессий стоимость доллара обвалилась на 0,0407 BYN. С начала месяца американская валюта подешевела на 0,0398 BYN.
Курс евро снизился лишь на 0,0016 BYN до 3,0853 BYN/EUR.
Предыдущие два дня евро дорожал, но его стоимость выросла всего на 0,0056 BYN, а с начала января она обвалилась уже на 0,0827 BYN.
Курс российского рубля поднялся на 0,0024 BYN до 3,4616 BYN/100 RUB.
Российский рубль укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме за 26 дней. С начала года сотня российских рублей подешевела на 0,0255 BYN.
Таким образом, по состоянию на текущий момент белорусский рубль подорожал ко всем валютам, если сравнивать с началом января.
Центробанк России
На Московской бирже в первой половине дня российский рубль подорожал к доллару и евро.
Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 37 копеек до 73,3550 российских рублей — минимума за месяц.
Официальный курс евро на завтра снизился всего на 6 копеек до 89,1483 российских рублей. Это минимальное значение за последние 36 дней.
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Белорусский рубль завершил торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду 20 января укреплением к корзине валют на 0,13% благодаря ослаблению доллара и евро.
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