Доллар обвалился до месячного минимума

С начала года стоимость валютной корзины снизилась на 1,38% и оказалась на минимуме за 29 дней.





Курс доллара упал на 0,0118 BYN до 2,5391 BYN/USD — минимума за 30 дней.





За последние семь торговых сессий стоимость доллара обвалилась на 0,0407 BYN. С начала месяца американская валюта подешевела на 0,0398 BYN.





Курс евро снизился лишь на 0,0016 BYN до 3,0853 BYN/EUR.





Предыдущие два дня евро дорожал, но его стоимость выросла всего на 0,0056 BYN, а с начала января она обвалилась уже на 0,0827 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0024 BYN до 3,4616 BYN/100 RUB.





Российский рубль укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме за 26 дней. С начала года сотня российских рублей подешевела на 0,0255 BYN.





Таким образом, по состоянию на текущий момент белорусский рубль подорожал ко всем валютам, если сравнивать с началом января.





Центробанк России

На Московской бирже в первой половине дня российский рубль подорожал к доллару и евро.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 37 копеек до 73,3550 российских рублей — минимума за месяц.





Официальный курс евро на завтра снизился всего на 6 копеек до 89,1483 российских рублей. Это минимальное значение за последние 36 дней.