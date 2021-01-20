написал в своем фесбуке Сергей Зикрацкий "о (не)возбужденных делах по событиям августа 2020 (и не только)" Вот чтов своем фесбуке Сергей Зикрацкий "о (не)возбужденных делах по событиям августа 2020 (и не только)"





"Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела.





Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела. Но мы были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение – ведь по УПК у них есть 3 месяца на проверку.





Да, мы помнили и о том, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев (например, для проведения экспертизы), но срок приостановления также не может превышать 3 месяца.





Поэтому по итогам 6 месяцев мы надеялись получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе. Даже решение об отказе в возбуждении дела давало нам определенные механизмы – ознакомление с результатами проверки и обжалование такого отказа.





правила могут измениться во время игры. Мой коллега Михаил Боднарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года. Мы не учли одну деталь –Мой коллегапроанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года.





Одно из изменений в УПК: предусмотрено право приостанавливать проверку на срок свыше 3 месяцев (при этом максимальный срок не установлен).





"Вишенкой на торте" Михаил называет порядок вступления в силу изменений в УПК.





Абсолютное большинство изменений в УПК вступает в силу с 14 апреля 2021 года, а вот норма, дающая права приостанавливать проверку на срок более 3 месяцев – уже вступила в силу 14 января 2021 года.





Чтобы вы понимали: 6 месячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.





Ну и еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания (именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки).





Выводы делайте сами", - пишет Зикрацкий.



