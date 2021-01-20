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Власти хотят отложить на "неопределенный срок" все дела по событиям августа-2020?

20.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такая возможность появилась "благодаря" обновлениям в Уголовно-процессуальном кодексе, на что обратили внимание юристы Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.

Власти хотят отложить на "неопределенный срок" все дела по событиям августа-2020?
Вот что написал в своем фесбуке Сергей Зикрацкий "о (не)возбужденных делах по событиям августа 2020 (и не только)"

"Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела. 

Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела. Но мы были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение – ведь по УПК у них есть 3 месяца на проверку. 

Да, мы помнили и о том, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев (например, для проведения экспертизы), но срок приостановления также не может превышать 3 месяца. 

Поэтому по итогам 6 месяцев мы надеялись получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе. Даже решение об отказе в возбуждении дела давало нам определенные механизмы – ознакомление с результатами проверки и обжалование такого отказа.

Мы не учли одну деталь – правила могут измениться во время игры. Мой коллега Михаил Боднарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года.

Одно из изменений в УПК: предусмотрено право приостанавливать проверку на срок свыше 3 месяцев (при этом максимальный срок не установлен).

"Вишенкой на торте" Михаил называет порядок вступления в силу изменений в УПК. 

Абсолютное большинство изменений в УПК вступает в силу с 14 апреля 2021 года, а вот норма, дающая права приостанавливать проверку на срок более 3 месяцев – уже вступила в силу 14 января 2021 года. 

Чтобы вы понимали: 6 месячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.

Ну и еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания (именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки).

Выводы делайте сами", - пишет Зикрацкий.
 
 
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Такая возможность появилась "благодаря" обновлениям в Уголовно-процессуальном кодексе, на что обратили внимание юристы Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.
 
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