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Армию переориентируют для выполнения полицейских функций?
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня обратил внимание на высказывания министра обороны Виктора Хренина после недавней встречи с Александром Лукашенко.
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Дипломат напомнил, что 23 августа прошлого года на фоне массовых протестов министр обороны «сделал заявление в адрес сторонников БЧБ-флага, приблизившись на расстояние нескольких шагов до объявления их пособниками фашистов».
– С этого момента публичная Хренина – в поле моего зрения, –
А вот официальные телеканалы чуть подробнее прокомментировали видение белорусской стороной замысла учений «Запад-2021».
А «главная задача для людей в погонах – выполнение задач по обороне страны и
Такие формулировки могут означать целенаправленное проведение идеологической работы и усовершенствование нормативной базы по переориентации Вооруженных сил для выполнения полицейских функций…
Ну, что же. Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН. Все логично.
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Лещеня: «Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН».
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