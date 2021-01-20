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Армию переориентируют для выполнения полицейских функций?

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня обратил внимание на высказывания министра обороны Виктора Хренина после недавней встречи с Александром Лукашенко.

Армию переориентируют для выполнения полицейских функций?

Фото Meduza

Дипломат напомнил, что 23 августа прошлого года на фоне массовых протестов министр обороны «сделал заявление в адрес сторонников БЧБ-флага, приблизившись на расстояние нескольких шагов до объявления их пособниками фашистов».

– С этого момента публичная Хренина – в поле моего зрения, – отметил Лещеня. – Размещенная 18 января сего года на сайте нынешнего хозяина Дворца Независимости информация о докладе министра обороны абсолютно приглажена. И ничто не привлекло внимание комментаторов кроме фразы «страны Запада продолжают искать решение по «белорусскому выступу».

А вот официальные телеканалы чуть подробнее прокомментировали видение белорусской стороной замысла учений «Запад-2021».

Оказывается, военные «отработают применение совместных штурмовых групп в городских условиях» на основе сценария «по  эскалации военно-политической обстановки в условной стране».

А «главная задача для людей в погонах – выполнение задач по обороне страны и наведению порядка». И в данном случае «люди в погонах» – это военнослужащие.

Такие формулировки могут означать целенаправленное проведение идеологической работы и усовершенствование нормативной базы по переориентации Вооруженных сил для выполнения полицейских функций…

Ну, что же. Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН. Все логично.

 
 
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Лещеня: «Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН».
 
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