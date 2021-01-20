Источник материала: Хартия'97

МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков 20.01.2021, 14:03

Фото: bymedia

Белорусские грузовики все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.

Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта, пишет сайт naviny.by .

Как отмечает autostat.ru, за 2020 год МАЗ продал на территории нашего восточного соседа 3729 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3847; -3,1%). Это лишь седьмое место (ранее МАЗ долгое время держался в пятерке).

Топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:

КамАЗ — 27,8 тыс. (+0,6% к 2019 году);

ГАЗ — 6,8 тыс. (-23,1%);

Scania — 4,9 тыс. (-12,4%);

Volvo — 4,5 тыс. (-20,7%);

«Урал» — 4,1 тыс. (+27,3%).

Всего за минувший год в России было продано 74,8 тыс. грузовиков (-7,3%).

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