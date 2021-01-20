Источник материала: Хартия'97

Эксперт: «Северный поток-2» умер 1 20.01.2021, 13:52

Фото: angi.ru

Российский «Газпром» никогда не вернет эти деньги.

Администрация Дональда Трампа в последний день его президентского срока объявила новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2». Под санкции подпал трубоукладчик «Фортуна», который достраивал газопровод, а также связанные с ним структуры. Трубоукладчик «Фортуна» помог возобновить строительство газопровода в водах Германии в декабре прошлого года. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Меры, подписанные президентом Дональдом Трампом в 2019 году, предполагают заморозку активов и ограничения на выдачу виз для компаний, участвующих в проекте, сообщает currenttime.tv .

О новых санкциях и перспективах «Северного потока-2» мы поговорили с управляющим партнером консалтинговой компании RusEnergy Михаилом Крутихиным.

– «Северный поток-2» будет достроен?

– Проект «Северный поток-2» умер в декабре 2019 года, когда против него Конгресс США ввел санкции, это раз. Второе, все, что до сих пор говорили в «Газпроме», рассчитано либо на президента России, которого нужно убедить в том, что «Газпром» все делает для завершения проекта, либо это просто для публики лапшу на уши вешали рептильные средства массовой информации, прикормленные аналитики и так далее. Проект как остановился, так и стоял. Но «Газпрому» пришлось признать, что этот проект может быть остановлен навсегда, поскольку «Газпром» выступил с очередным проспектом эмиссии долларовых евробондов. А поскольку это проспект эмиссии, то будущим покупателям этих облигаций и инвесторам нужно говорить правду. И тут уже не имиджевые какие-то моменты. Тут просто признание очевидных вещей, то есть проект фактически двигаться вперед не в состоянии, придется его объявлять закрытым.

– А сколько в него вложено денег? Помните так, по памяти?

– Ну конечно. Вот в морскую часть вложено уже больше девяти миллиардов долларов. Это морская часть. Половина пошла от «Газпрома», а половина – от компаний, которые «Газпром» привлек к кофинансированию. Но это же не все. Нужно учитывать, во-первых, газопровод, который «Газпром» профинансировал внутри Германии, это газопровод EUGAL. И второе – это строительство и расширение огромного газотранспортного нового коридора от Ямальского полуострова до Балтики. Часть мощности коридора используется для «Северного потока-1», но он же расширялся, то есть половина стоимости должна была пойти на «Северный поток-2», а там больше ста миллиардов долларов было потрачено на этот новый газотранспортный коридор. Так что «Газпром» потерял огромные средства. Нажились только те компании, которые строили вот этот, как выясняется, никому не нужный газовый коридор и газопровод.

– А эти деньги сможет «Газпром» вернуть?

– Нет, «Газпром» никогда не вернет эти деньги.

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