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Сергей Костицын будет играть в словацком клубе

20.01.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клуб Bratislava Capitals из Словакии объявил о подписании 33-летнего белорусского нападающего Сергея Костицына.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«К команде присоединяется игрок с большим опытом игр в НХЛ и КХЛ, один из лучших белорусских хоккеистов в истории. Мы знаем, что у него были проблемы со спиной и он давно не играл. Он профессионал, жаждущий качественного хоккея, и я верю, что он придет к нам готовым и мотивированным, чтобы помочь в борьбе за плей-офф», — заявил генеральный директор клуба Душан Пашек.

Сергей уже находится в Братиславе и после прохождения обязательного карантина присоединится к команде. Отметим, что сезон 2018/19 Сергей провел в минском «Динамо», позже он не играл из-за травмы спины.

Клуб Bratislava Capitals играет в открытом чемпионате Австрии и находится там пока на предпоследнем месте.

 
 
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Клуб выступает в открытом чемпионате Австрии.
 
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