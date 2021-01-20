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Сергей Костицын будет играть в словацком клубе
Источник материала: Tut.by
Клуб Bratislava Capitals из Словакии
«К команде присоединяется игрок с большим опытом игр в НХЛ и КХЛ, один из лучших белорусских хоккеистов в истории. Мы знаем, что у него были проблемы со спиной и он давно не играл. Он профессионал, жаждущий качественного хоккея, и я верю, что он придет к нам готовым и мотивированным, чтобы помочь в борьбе за плей-офф», — заявил генеральный директор клуба Душан Пашек.
Сергей уже находится в Братиславе и после прохождения обязательного карантина присоединится к команде. Отметим, что сезон 2018/19 Сергей провел в минском «Динамо», позже он не играл из-за травмы спины.
Клуб Bratislava Capitals играет в открытом чемпионате Австрии и находится там пока на предпоследнем месте.
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Клуб выступает в открытом чемпионате Австрии.
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