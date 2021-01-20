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Беларусь поднялась в мировом рейтинге военной мощи после прошлогоднего падения

20.01.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В глобальном мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021 Беларусь заняла 50-е место. Таким образом, страна отыграла три позиции по сравнению с 2020 годом, когда находилась на 53-й позиции.


Фото: Максим Гарлукович, агентство «Ваяр»

Составители индекса насчитали в Беларуси 207 летательных аппаратов, 601 танк, 1550 единиц иной бронетехники, а также 228 буксируемых и 282 самоходных орудия и 238 РСЗО.

Отметим, что в прошлом году белорусская военная мощь в рейтинге Global Firepower Index «обвалилась» сразу на 11 позиций, а двумя годами ранее так же резко поднялась с 49-го на 41-е место.

При составлении Global Firepower Index учитываются 55 показателей: помимо численности личного состава и техники, учитывается финансирование вооруженных сил, степень развития транспортной инфраструктуры, наличие собственных углеводородов и доступ к чужим, а также другие факторы. При этом ядерное оружие не учитывается: наличие или отсутствие водородных и атомных бомб никак не влияет на рейтинг.

 
 
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