Фазель: «Лукашенко говорил о том, что стоит поменять конституцию страны, провести новые выборы»

Источник материала: Tut.by

Глава IIHF Рене Фазель в интервью «Матч ТВ» в очередной раз рассказал о том, как было принято решение по переносу ЧМ-2021 из Минска и как проходил его разговор с Александром Лукашенко.



Фото: president.gov.by

— Рене, неужели вы оптимистично полагали, что чемпионат мира по хоккею сможет улучшить политическую обстановку в Беларуси? Вы до последнего момента верили в этот вариант.

— Да, я в это верил. У меня хорошие отношения с президентом страны Александром Лукашенко. Мы пытались, чтобы между людьми был выстроен диалог. Лично я всегда думал, что изоляции и санкции не ведут ни к какому решению.

Лукашенко был готов к полемическому диалогу, но слишком сильным было политическое давление с разных сторон. Возможный отказ со стороны спонсоров — это тоже было давление.

И я вам так скажу: вы можете атаковать Рене Фазеля. Но не атакуйте саму игру хоккей и федерацию. Второй путь я даже не принимаю.

— То, что постоянные спонсоры чемпионата мира пригрозили бойкотировать турнир, стало решающим фактором?

— Если ты видишь, что у какой-то из сторон нет ни доброй воли, ни желания в чем-то участвовать, что ты можешь с этим сделать? Конечно, заявления спонсоров стали очень большим вызовом для нас. При том, что многие другие спонсоры были готовы с нами остаться.

Просто ситуация осложнилась так, что если бы мы оставили чемпионат мира в Минске, то давление вокруг турнира никуда бы не исчезло и только бы нарастало с каждым днем.

Как вышло в итоге, так вышло. Принимайте как факт. Но я уверен, что в будущем обстановка все равно улучшится. На нашей встрече президент Лукашенко делился мыслями о том, что стоит поменять Конституцию страны, провести новые выборы. И это приведет к миру.

— Может ли Минск в будущем, через несколько лет, принять чемпионат мира по хоккею? И что для этого должно произойти?

— Конечно, может! Более того, я в этом уверен. Так будет, когда люди наладят отношения между собой и нормализуют обстановку в стране. Я очень благодарен великолепным белорусским болельщикам, они потрясающие. Я это помню еще по 2014 году, когда там проходил чемпионат мира. Надеюсь, в будущем в Беларусь вернется мир, и тогда вернется и большой хоккей.

Я призываю к тому, чтобы оппозиция и правительство не конфликтовали. Никому не нужна война. Все хотят жить в мире.