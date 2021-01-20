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Байден запускает в США челлендж по ношению масок
20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден, инаугурация которого произойдет сегодня, запустит "100 days Masking Challenge" (Челлендж - 100 дней ношения маски), сообщает команда политика.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
В первый день на посту президента Байден планирует выпустить указ об обязательном ношении средств индивидуальных защиты и соблюдении социальной дистанции. Такое требование будет действовать в том числе на территории федеральных зданий.
"Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", - говорится в сообщении.
Кроме того, для борьбы с коронавиурсом в Штатах будут введены дополнительные меры. Например, поддержка работников, которые попали под сокращение или потеряли работу из-за пандемии COVID-19.
Также Байден
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В первый день своего президентства лидер демократов призвал американцев носить маски на протяжении ста дней.
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