Байден запускает в США челлендж по ношению масок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден, инаугурация которого произойдет сегодня, запустит "100 days Masking Challenge" (Челлендж - 100 дней ношения маски), сообщает команда политика.

В первый день на посту президента Байден планирует выпустить указ об обязательном ношении средств индивидуальных защиты и соблюдении социальной дистанции. Такое требование будет действовать в том числе на территории федеральных зданий.

"Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, для борьбы с коронавиурсом в Штатах будут введены дополнительные меры. Например, поддержка работников, которые попали под сокращение или потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Также Байден объявил о намерении вернуть США в ВОЗ, ранее Дональд Трамп полностью прекратил финансирование этой организации и объявил о выходе Штатов из нее.

Инаугурация Джо Байдена состоится сегодня в Вашингтоне около 20:00 по минскому времени.

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