ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый загадочный режиссер всех времен Дэвид Линч: фото из жизни

20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Увлекательный, завораживающий, философский и местами сюрреалистический мир Дэвида Линча захватывает зрителя целиком и полностью. Однако погрузиться в него сможет не каждый: нужна определенная смелость, способность мыслить нестандартно и даже вера в потустороннее.

© Sputnik / Владимир Вяткин
От создателя "Твин Пикс": лучшие фильмы сюрреалиста Дэвида Линча

Режиссер, как известно, разработал собственный уникальный кинематографический стиль, названный "линчизмом". Здесь и таинственные полутемные комнаты, маленькие американские городки, полные загадок и вопросов, особая музыка, состоящая как из ретро-шлягеров, так и разрывающего барабанные перепонки индастриала. Линч использует и соединяет все возможные жанры: детектив, нуар, хоррор, сюрреализм... Не удивительно, что еще в 1970-е он увлекся трансцендентальной медитацией, открывшей режиссеру область чистого творчества, где его гению ничто не мешало создавать фантастические картины.

В день рождения Дэвида Линча, который 20 января 2021 года отмечает 75-летие, смотрите кадры из жизни художника, фотографа, музыканта и, конечно же кинорежиссера, возвращение которого с нетерпением ждут его преданные поклонники. Дело в том, что в 2017 году Линч заявил об уходе из кино. Однако после бурных аплодисментов третьему сезону "Твин Пикса" решил остаться. Год назад на Netflix вышла короткометражка Линча "Что сделал Джек?". А в конце 2020 года стало известно, что режиссер планирует снять телесериал для Netflix.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых аутентичных режиссеров современности, которого называли "самым важным кинорежиссером эпохи" и "человеком Возрождения американского независимого...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сапраўдны мясцовы лідэр». Чым вядомы актывіст Вітольд Ашурак, які атрымаў 5 гадоў турмы за пратэст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by