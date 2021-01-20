Самый загадочный режиссер всех времен Дэвид Линч: фото из жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Увлекательный, завораживающий, философский и местами сюрреалистический мир Дэвида Линча захватывает зрителя целиком и полностью. Однако погрузиться в него сможет не каждый: нужна определенная смелость, способность мыслить нестандартно и даже вера в потустороннее.

Режиссер, как известно, разработал собственный уникальный кинематографический стиль, названный "линчизмом". Здесь и таинственные полутемные комнаты, маленькие американские городки, полные загадок и вопросов, особая музыка, состоящая как из ретро-шлягеров, так и разрывающего барабанные перепонки индастриала. Линч использует и соединяет все возможные жанры: детектив, нуар, хоррор, сюрреализм... Не удивительно, что еще в 1970-е он увлекся трансцендентальной медитацией, открывшей режиссеру область чистого творчества, где его гению ничто не мешало создавать фантастические картины.

В день рождения Дэвида Линча, который 20 января 2021 года отмечает 75-летие, смотрите кадры из жизни художника, фотографа, музыканта и, конечно же кинорежиссера, возвращение которого с нетерпением ждут его преданные поклонники. Дело в том, что в 2017 году Линч заявил об уходе из кино. Однако после бурных аплодисментов третьему сезону "Твин Пикса" решил остаться. Год назад на Netflix вышла короткометражка Линча "Что сделал Джек?". А в конце 2020 года стало известно, что режиссер планирует снять телесериал для Netflix.