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Данюк: Трамп – символ той Америки, что не хочет жить под диктатом либералов
20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Прощальная
Как это в перспективе повлияет на развитие событий в США, прокомментировал известный политический эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
© REUTERS / ANDREW KELLY
"Прощальная речь Трампа на самом деле прощальной не была. Мы видим, что он будет пытаться сохранить свой политический капитал, который он приобрел за это время. Трамп во многом стал символом той консервативной Америки, которая не хочет жить под либеральным диктатом. Вряд ли он сможет вновь избраться президентом, скорее всего его ждут непростые времена. От него будут отказываться его традиционные спонсоры, у него будут проблемы с бизнесом, а члены его команды будут находиться под постоянным давлением", – отметил эксперт в комментарии для радио Sputnik Беларусь.
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Прощальную речь Трампа и ситуацию в США перед инаугурацией Байдена оценил известный политический эксперт Никита Данюк.
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