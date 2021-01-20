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Данюк: Трамп – символ той Америки, что не хочет жить под диктатом либералов

20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Данюк: Трамп - символ той Америки, что не хочет жить под диктатом либералов

Прощальная речь уходящего президента США Дональда Трампа, в которой он ни разу не упомянул приходящего ему на смену Джо Байдена, а также принципиальное нарушение американской традиции, которая символизирует передачу полномочий новой администрации, еще раз свидетельствуют о небывалой ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах.

Как это в перспективе повлияет на развитие событий в США, прокомментировал известный политический эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. 

© REUTERS / ANDREW KELLY
США готовятся к инаугурации

"Прощальная речь Трампа на самом деле прощальной не была. Мы видим, что он будет пытаться сохранить свой политический капитал, который он приобрел за это время. Трамп во многом стал символом той консервативной Америки, которая не хочет жить под либеральным диктатом. Вряд ли он сможет вновь избраться президентом, скорее всего его ждут непростые времена. От него будут отказываться его традиционные спонсоры, у него будут проблемы с бизнесом, а члены его команды будут находиться под постоянным давлением", – отметил эксперт в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

Программу "Грани формата" с участием известного российского политического эксперта Никиты Данюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Прощальную речь Трампа и ситуацию в США перед инаугурацией Байдена оценил известный политический эксперт Никита Данюк.
 
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