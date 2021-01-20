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В Минске с дорог уберут нарушителей на маршрутках и большегрузах

20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники технадзора Госавтоинспекции активно возьмутся за тех, кто препятствует трафику и блокирует движение в Минске. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Инспекторы планируют усилено проверить, насколько правомерно требования ПДД выполняют перевозчики, а также водители большегрузов. Нередки ситуации, когда маршрутчики вблизи остановочных пунктов довольно продолжительно стоят, мешая движению другого транспорта.

Хозяева же фургонов и грузовиков создают помехи, паркуя автомобили во дворах спальных районов. И лишают обзора, как водителей, так и пешеходов. Столичные патрульные осведомлены о наиболее проблемных участках. Осуществлять контроль, в том числе и скрытый, инспекторы собираются в разное время суток, в течение нескольких дней.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ сконцентрирует внимание на водителях, которые курсируют по столичным улицам вне правил дорожного движения.
 
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