В Минске с дорог уберут нарушителей на маршрутках и большегрузах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники технадзора Госавтоинспекции активно возьмутся за тех, кто препятствует трафику и блокирует движение в Минске. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы планируют усилено проверить, насколько правомерно требования ПДД выполняют перевозчики, а также водители большегрузов. Нередки ситуации, когда маршрутчики вблизи остановочных пунктов довольно продолжительно стоят, мешая движению другого транспорта.

Хозяева же фургонов и грузовиков создают помехи, паркуя автомобили во дворах спальных районов. И лишают обзора, как водителей, так и пешеходов. Столичные патрульные осведомлены о наиболее проблемных участках. Осуществлять контроль, в том числе и скрытый, инспекторы собираются в разное время суток, в течение нескольких дней.