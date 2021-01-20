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Праздничное настроение: Бузову довели до слез в 35-й день рождения

20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Младшая сестра российской ведущей Ольги Бузовой Анна довела ее до слез: в честь 35-летия звезды родственница решила совершить приятный и эмоциональный поступок.

20 января звезде телепроекта "Дом-2" исполняется 35 лет. Первыми инстаблогера и певицу поздравили сестра и подруга Яна. Девушки решили устроить сюрприз и приехали к Бузовой с подарками и тортом в полночь, застав ведущую врасплох. Бузова без макияжа и в пижаме открыла дверь и чуть не упала в обморок.

Ольга Бузова расплакалась в день своего рождения: эмоциональная реакция звезды была опубликована в сети.

На видео из Instagram три девушки обнимаются, после чего именинница задувает свечи на праздничном торте и открывает подарочную коробку из которой вылетают воздушные шары.

К поздравлениям под видео присоединились коллеги звезды: Дима Билан, Алексей Воробьев, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие.

В честь 35-го дня рождения певицы предлагаем вам пройти тест Sputnik и узнать - на какую звезду вы похожи: экстравагантную Волочкову или стремительную Бузову.

 
 
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Родная сестра устроила приятный сюрприз для "поющей ведущей": неожиданная реакция звезды была опубликована в ее личном аккаунте Instagram.
 
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