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Праздничное настроение: Бузову довели до слез в 35-й день рождения
20.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Младшая сестра российской ведущей Ольги Бузовой Анна довела ее до слез: в честь 35-летия звезды родственница решила совершить приятный и эмоциональный поступок.
20 января звезде телепроекта "Дом-2" исполняется 35 лет. Первыми инстаблогера и певицу поздравили сестра и подруга Яна. Девушки решили устроить сюрприз и приехали к Бузовой с подарками и тортом в полночь, застав ведущую врасплох. Бузова без макияжа и в пижаме открыла дверь и чуть не упала в обморок.
Ольга Бузова расплакалась в день своего рождения: эмоциональная реакция звезды была опубликована в сети.
На видео из Instagram три девушки обнимаются, после чего именинница задувает свечи на праздничном торте и открывает подарочную коробку из которой вылетают воздушные шары.
К поздравлениям под видео присоединились коллеги звезды: Дима Билан, Алексей Воробьев, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие.
В честь 35-го дня рождения певицы предлагаем вам
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Родная сестра устроила приятный сюрприз для "поющей ведущей": неожиданная реакция звезды была опубликована в ее личном аккаунте Instagram.
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