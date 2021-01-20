Источник материала: UDF

nn.by

Любовь Сарлай за несколько минут до задержания / nn.by​

«В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала «Жыве Беларусь», — рассказывает гродненка. — Но милиционер от руки еще составлял объяснительную — там было о цвете брюк, который нарушает общественный порядок. Я удивилась: что, такое сейчас в документах пишут?»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безумие продолжается: в Гродно женщину оштрафовали за штаны с БЧБ лампасами Борьба с бело-красно-белой символикой приобретает все более и более нездоровые формы.

Суд прошел в понедельник по скайпу. Судья Руслан Гурин интересовался у Любови Сарлай ее одеждой. Она пояснила, что на брюках — заводской рисунок, лампасы она не нашивала. В результате обеих женщин оштрафовали на 580 рублей каждую (у Сарлай двое маленьких детей — 2 и 6 лет, поэтому ей не могли дать сутки). Штаны судья решил не изымать.Как видим, борьба в Беларуси с бело-красно-белой символикой приобретает все более и более нездоровые формы.