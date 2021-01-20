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Безумие продолжается: в Гродно женщину оштрафовали за штаны с БЧБ лампасами

20.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно женщину оштрафовали за... штаны с бело-красными лампасами. Мать в декрете Любовь Сарлай гуляла по городу и разговорилась с женщиной, когда их забрал ОМОН. Ночь они провели в изоляторе временного содержания, сообщает nn.by.

Безумие продолжается: в Гродно женщину оштрафовали за штаны с БЧБ лампасами

Любовь Сарлай за несколько минут до задержания / nn.by​

«В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала «Жыве Беларусь», — рассказывает гродненка. — Но милиционер от руки еще составлял объяснительную — там было о цвете брюк, который нарушает общественный порядок. Я удивилась: что, такое сейчас в документах пишут?»


Суд прошел в понедельник по скайпу. Судья Руслан Гурин интересовался у Любови Сарлай ее одеждой. Она пояснила, что на брюках — заводской рисунок, лампасы она не нашивала. В результате обеих женщин оштрафовали на 580 рублей каждую (у Сарлай двое маленьких детей — 2 и 6 лет, поэтому ей не могли дать сутки). Штаны судья решил не изымать.

Как видим, борьба в Беларуси с бело-красно-белой символикой приобретает все более и более нездоровые формы.
 
Теги: Гродно
 
 
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Борьба с бело-красно-белой символикой приобретает все более и более нездоровые формы.
 
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