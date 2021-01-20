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Какие традиции и обычаи есть 20 января 2021 года

Что можно узнать из примет и поверий на 20 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каким будет лето, можно узнать из примет и поверий на 20 января 2021 года Весна наступит рано, если в полдень солнце светит ярко.

В этот день люди просили избавить их от головных болей. Считается, что именно с этого дня, хоть за окном сильные крещенские морозы, до весны уже немного остается. К этому времени всем надоедала зима, и люди начинали думать о делах, которые необходимо будет сделать в весенний период.Молодым людям и детям также очень хотелось весеннего тепла, ведь тогда можно будет проводить больше времени на улице.С этого начинается зимний мясоед. Люди играли свадьбы и активно приглашали к себе сватов. Это продолжалось до Масленицы и период назывался «свадебными» неделями.В этот день перед тем, как сесть за стол завтракать, необходимо сначала выпить крещенской воды из проруби. Многие люди не выполняли в этот день никакой работы.Если с Рождества оставались хлеб, то его в этот день отдавали вместе с солью домашним животным.Для того чтобы быть на протяжении всего года здоровыми, люди выпивали до еды священной на Крещение воды.В давние времена люди старались внимательно наблюдать за тем, какие изменения в природе, и благодаря этому могли понять, какие могут быть изменения в погоде.Приметы и поверья на 20 января могут рассказать следующее:лето будет засушливым, если этот день выдался ясным;суровое лето можно ждать в том случае, если дует южный ветер;удастся собрать хороший урожай хлеба в том случае, если над водой виднеется туман;если 20 января идет снег и пасмурно, то урожай должен порадовать;морозов можно ожидать в том случае, если эхо далеко не слышно;если в этот день идет снег, то и в период всей Масленицы погода будет снежной;весна наступит рано, если в полдень солнце светит ярко.Есть поверье, которое рассказывает о том, что если девушка или парень 20 января ощущают сильный голод, то вторая половинка сильно тоскует. В народе были некоторые запреты: нельзя было умываться, так как можно было стать жертвой обмана, грустить также нельзя, так как в течение всего года можно плакать. Предаваться лени, обманывать, ругаться и отказывать в помощи также нельзя.Люди, которые рождаются 20 января, отличаются горячим нравом, а в качестве талисмана им прекрасно подходит янтарь.