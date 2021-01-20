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Месть Фазелю: «Белавиа» почти на год отменила рейсы в Швейцарию
Источник материала: UDF
Фото: belavia.by
Рейсы в Женеву не будут выполняться по 30 октября 2021 года включительно. То есть, почти целый год.
К слову, в Женеве находится штаб-квартира IIHF, которая 18 января приняла решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Так что решение «Белавиа» очень смахивает на банальную мелкую месть.
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Там находится штаб-квартира IIHF.
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