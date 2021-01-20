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Месть Фазелю: «Белавиа» почти на год отменила рейсы в Швейцарию

20.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Месть Фазелю: «Белавиа» почти на год отменила рейсы в Швейцарию
Фото: belavia.by
Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила об отмене авиарейсов в швейцарский город Женева. Сообщение об этом было опубликовано 18 января в Instagram-аккаунта авиакомпании.

Рейсы в Женеву не будут выполняться по 30 октября 2021 года включительно. То есть, почти целый год.

К слову, в Женеве находится штаб-квартира IIHF, которая 18 января приняла решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Так что решение «Белавиа» очень смахивает на банальную мелкую месть.
 
Теги: Минск
 
 
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