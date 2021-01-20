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Литва готова помочь Латвии провести ЧМ-2021 по хоккею

20.01.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва готова принять у себя матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в помощь Латвии, сообщает Delfi.

Литва готова помочь Латвии провести ЧМ-2021 по хоккею
Фото Sarunas Mazeika / IIHF

Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Беларуси и Латвии. Однако Минск недавно лишился этого права.

Сейчас Международная федерация хоккея (ИИХФ) решает, проведет Латвия чемпионат в одиночку или будет найден другой соорганизатор.

Ранее готовность принять чемпионат вместо Беларуси выразили Дания, Словакия и Россия.

Литва не подавала в ИИХФ официальное предложение, но готова помочь Латвии, так как в Риге есть только одна хоккейная арена, удовлетворяющая требованиям для турнира такого уровня.

Литва готова предоставить свои арены в Вильнюсе и Каунасе. Аргумент в пользу Литвы — близость этих городов от Риги, что удобно для болельщиков. Коме того, Каунас уже принимал чемпионат мира по хоккею в 2018 году. Правда, это был турнир в группе В дивизиона I — формально третья лига. Но за оставшееся время Литва может подтянуть стандарты.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва готова принять у себя матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в помощь Латвии, сообщает Delfi.
 
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