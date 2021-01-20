Мировая трансляция спектакля РТБД о Франциске Скорине «Кар’ера доктара Рауса» пройдет на VOKA

23 января на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля Республиканского театра белорусской драматургии «Кар’ера доктара Рауса».

Он поставлен по пьесе Виктора Мартиновича, главным героем которой является Франциск Скорина. Все желающие смогут увидеть постановку бесплатно из любой точки мира. Онлайн-показ начнется в 19:00.





Спектакль рассказывает не столько о достижениях белорусского первопечатника, сколько о том, что испытывает человек, который ведет других за собой и чего может стоить одержимость передовыми идеями.

Жанр постановки обозначен как исторически неточная трагикомедия, так что художественного вымысла здесь не меньше, чем достоверных фактов.

«Кар'ера доктара Рауса» была поставлена режиссером и художественным руководителем РТБД Александром Гарцуевым в апреле 2017 года — к 500-летию белорусского книгопечатания. До сих пор это один из самых популярных и любимых зрителями спектаклей в репертуаре театра.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть всё, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Показ спектакля «Кар’ера доктара Рауса» продолжает серию прямых трансляций из Республиканского театра белорусской драматургии, которые видеосервис VOKA начал проводить в 2020 году. Благодаря этому зрители уже смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», а также праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича.