«Цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку». В Беларуси штрафуют даже за одежду

Жительницу Гродно Любовь Сарлай оштрафовали на 580 рублей (20 базовых величин) за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».





В протоколе задержания указано, что «цвет штанов нарушают общественно-политическую обстановку», рассказала s13.ru она.

Суд проходил по скайпу. Согласно показаниям свидетеля (сотруднику ОМОН, который задерживал обвиняемую), Любовь Сарлай выкрикивала «Жыве Беларусь». На судебном онлайн-заседании были просмотрены видеозаписи.

«В тот день я была без маски. На видео видно, что я не кричу ничего. Я шла от кафе «Радушный» к своей машине. Около Молодежного центра меня и мою знакомую задержали. Завезли в Ленинский РОВД. Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?».

После Ленинского РОВД задержанных девушек отвезли в Октябрьский. Несмотря на то, что у Любовь Сарлай имеются двое маленьких детей (2 года и 6 лет) более суток она провела в ИВС. Суд состоялся на следующий день.

«Я вину свою не признала. Рисунок на штанах заводской. Кроме того, эти штаны я ношу с 2014 года и раньше проблем никогда не было», — рассказывает оштрафованная.