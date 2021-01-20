«Сугробы» и лед на окнах. Минчанка пришла в свою квартиру в «Минск-Мире» и очень удивилась

Источник материала: Onliner

Январские морозы стали самым настоящим испытанием для коммунальщиков. Кажется, что за все предыдущие годы в стране не было столько аварий и отключений, сколько за минувшие пять дней. У тех же, кого минула горькая чаша жизни без отопления и горячей воды, появились свои проблемы. Так, минчанка Анастасия обнаружила на окнах своей квартиры самые настоящие сугробы и ледяные глыбы. И это — в модной новостройке.

В свое время девушка, как и тысячи минчан, решила, что хочет жить в «Минск-Мире»: новый квартал, современные дома, метро на подходе. Из всех возможных высоток выбор пал на дом «Джакарта» — стройный столбик на улице Кижеватова. Высотку сдали не так давно, и вчерашние дольщики, вдохновленные выдачей ключей, взялись за ремонт.











Вплоть до наступления морозов дела в просторной квартире Анастасии шли хорошо: строители резали стяжку, возводили стены, проводили подготовительные работы для следующих этапов. Как вдруг в один из студеных дней на окнах обнаружился сюрприз.

— У меня четыре больших окна, и промерзание в той или иной степени есть на каждом. В отдельных случаях — просто кошмар: настоящий лед и снежные сугробы. Да, вчера, когда стало теплее, все это растаяло, превратившись в воду, но возмущает сам факт: как так можно было устанавливать окна и кто эту работу принял!













Устранять эту проблему я планирую своими силами: пусть лучше мои рабочие достанут весь материал, заново заложат утеплитель и сделают все по технологии. Потому как мало того что рабочим от застройщика веры нет, так еще и другие претензии собственников устраняются крайне медленно. У меня же нет нескольких месяцев на то, что бы ждать их появления. Чтобы вы понимали: у нас три месяца лифт не работает из-за того, что подрядчик его сделал криво, — раздосадована минчанка.

Ситуация и вправду впечатляет. Onliner обратился за комментарием в компанию Dana Holdings, которая и выступает застройщиком нового квартала.

— Дом «Джакарта» на улице Кижеватова, 1б был сдан в эксплуатацию без замечаний со стороны государственных контролирующих органов. Это значит, что в целом все работы выполнены по утвержденным нормативам и соответствуют установленным правилам. Дом полностью готов к заселению и проживанию людей – естественно, после ремонта квартир. Ситуация, о которой сообщила читательница портала, является следствием нарушения технологии при обустройстве гидро- и теплоизоляции оконного блока конкретным исполнителем работ. Подрядная организация, выполнявшая эту работу, в срочном порядке в течение суток исправит недостатки.

Застройщик благодарен за все замечания со стороны собственников квартир, которые помогают оперативно исправлять возможные недоработки. Жилье, которое мы строим, должно быть комфортным и удобным для наших покупателей, — пояснили в компании.

Сегодня в обед Анастасия снова связалась с Onliner и сообщила, что представители подрядной организации действительно были с утра у нее в квартире и пообещали все устранить в самые кратчайшие сроки. В итоге сошлись на том, что рабочие придут завтра, когда будет потеплее, и начнут все переделывать. Девушка надеется, что и у других соседей, имеющих аналогичные проблемы, недостатки будут устранены так же оперативно. Onliner будет следить за развитием ситуации.