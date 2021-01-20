ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Японии в снегопад столкнулись 134 автомобиля

20.01.2021 14:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Японии на скоростной трассе столкнулись 134 автомобиля. Все случилось из-за снегопада, который не останавливается уже две недели. На большинстве загородных дорог в Японии установлено временное ограничение скорости в 50 км/ч.

Массовое ДТП случилось вчера вечером. В результате столкновений по меньшей мере один человек погиб. 17 получили травмы различной степени тяжести.

По заявлению правительства, авария произошла на скоростной автомагистрали Тохоку в северной префектуре Мияги. Поврежденные автомобили парализовали трассу. Наиболее серьезные осадки в стране зафиксированы в префектурах, расположенных на побережье Японского моря.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии на скоростной трассе столкнулись 134 автомобиля. Все случилось из-за снегопада, который не останавливается уже две недели. На большинстве загородных дорог...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by