В Японии в снегопад столкнулись 134 автомобиля

Источник материала: Onliner

В Японии на скоростной трассе столкнулись 134 автомобиля. Все случилось из-за снегопада, который не останавливается уже две недели. На большинстве загородных дорог в Японии установлено временное ограничение скорости в 50 км/ч.

Массовое ДТП случилось вчера вечером. В результате столкновений по меньшей мере один человек погиб. 17 получили травмы различной степени тяжести.

По заявлению правительства, авария произошла на скоростной автомагистрали Тохоку в северной префектуре Мияги. Поврежденные автомобили парализовали трассу. Наиболее серьезные осадки в стране зафиксированы в префектурах, расположенных на побережье Японского моря.