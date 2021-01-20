«Чистая чушь и компиляция». Песков прокомментировал расследование Навального о дворце Путина в Геленджике

Источник материала: Onliner

Вчера вечером все неравнодушные к политике люди с замиранием сердца сидели у мониторов. Все дело в том, что Алексей Навальный выпустил двухчасовое видеорасследование под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Ролик уже посмотрели почти 21 миллион раз, комментариев под ним — 587 000. Соотношение лайков и дизлайнов — 1,8 млн: 23 тыс. Само собой, видео находится в трендах YouTube, прочно удерживая первое место.

В двухчасовом фильме утверждается, что президент РФ построил в Геленджике шикарную резиденцию за сто миллиардов российских рублей (это примерно 1 миллиард 355 миллионов долларов). Причем в резиденции есть не только привычные спальни-гостиные, но и кальянная, казино, собственный театр, подземная хоккейная коробка и даже комната для грязи. В нагрузку идут виноградники и винзаводики. И даже это еще не все. Кто хочет посмотреть ролик, а заодно проверить свою внимательность, обнаружив в нем «гимнастические пасхалки», вот ссылка .

Сегодня расследование Фонда борьбы с коррупцией прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что в Кремле ознакомились с данной публикацией. «Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться», — констатировал представитель Кремля. По его словам, «в данном случае президенту вменяется то, чего не существует» и «вся собственность президента России декларируется ежегодно, изложена в публикуемой ежегодной декларации».

На взгляд Пескова, в публикации «ничего нового не представлено», поскольку «эта тема была вброшена года три-четыре назад». «В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя: это было и четыре года назад, и сейчас — хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», — отметил представитель Кремля.

По его словам, опубликованное псевдорасследование не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю. «Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться», — объяснил пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны (ФСО) охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, представитель Кремля назвал данное заявление «абсолютно голословным утверждением». «Это чистая чушь и компиляция, ничего другого там нет», — уверен Песков.

Он также не стал комментировать включенные в «расследование» материалы со ссылкой на архивы «Штази» о сослуживцах Путина в Германии, в том числе совместные фотографии, отметив, что изучал этот материал не настолько подробно. «Не могу ответить, я детально с этим не знакомился и не знаю, о чем точно идет речь», — сказал Песков.

Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.