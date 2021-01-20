tut.by Заседание правления Нацбанка, запланированное на 12 февраля 2021 г., переносится на 17 февраля. Такое решение принято в связи с проведением 11−12 февраля 2021 года так называемого "Всебелорусского народного собрания", передает





опубликован на сайте Национального банка. Обновленный график проведения заседаний Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики в 2021 г.на сайте Национального банка.





С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции.





В частности, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция выросла до 7,4%.





Поэтому предполагалось, что на заседании 12 февраля ставка должна быть повышена.



