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Окунулся в прорубь: Александр Лукашенко не стал изменять крещенской традиции
20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко также не стал изменять крещенской традиции. Соблюдает он ее каждый год. Лукашенко сам наколол дров, чтобы натопить баню. Выпил целебной воды из источника. Компанию в этот вечер президенту составил его пес – белый шпиц Умка. Выйдя из бани, Александр Лукашенко окунулся в прорубь. В ледяную воду погрузился три раза с головой. После чего, как и полагается, президент помолился.
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Президент Беларуси соблюдает эту традицию каждый год. В ледяную воду он погрузился три раза с головой, после чего – помолился.
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