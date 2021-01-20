Окунулся в прорубь: Александр Лукашенко не стал изменять крещенской традиции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Крещение в Беларуси тысячи верующих окунулись в прорубь . Людей не испугали даже 20-градусные морозы. Купели оборудовали на спасательных станциях. Организовали бани и фотозоны. Угощали солдатской кашей, передает «МИР 24».

Президент Беларуси Александр Лукашенко также не стал изменять крещенской традиции. Соблюдает он ее каждый год. Лукашенко сам наколол дров, чтобы натопить баню. Выпил целебной воды из источника. Компанию в этот вечер президенту составил его пес – белый шпиц Умка. Выйдя из бани, Александр Лукашенко окунулся в прорубь. В ледяную воду погрузился три раза с головой. После чего, как и полагается, президент помолился.