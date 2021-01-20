В Гомеле на паркове РЦ на Audi попала жиросодержащая жидкость. Владелец отсудил более 2,5 тыс. рублей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле владелец Audi отсудил у ООО «Шоу-маркет» более 2,5 тысячи рублей за то, что из их кухни на авто попали капли жиросодержащего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Истец в исковом заявлении указал, что ему на праве собственности принадлежит Audi А4, который также находится в пользовании его супруги. Последняя вечером 24 июля приехала в РЦ «Немо». Поскольку все места на парковке были заняты, она поставила автомобиль с торцевой стороны здания. Когда женщина вышла, то увидела, что на транспортное средство из кухни ответчика попала жиросодержащая жидкость, при удалении которой остается след в виде ореола.

По данному факту уполномоченными органами проводилась проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Ссылаясь на заключение, подтверждающее повреждение автомобиля, истец просил взыскать с ООО в свою пользу денежную сумму в размере 2 505,37 рубля в счет возмещения причиненного материального вреда, понесенные судебные расходы в виде оплаты госпошлины (125,27 рубля), услуг оценщика (150 рублей), почтовых услуг (3,42 рубля), а также помощи представителя (350 рублей).

30 октября суд Центрального района Гомеля рассмотрел гражданское дело по иску. Решением суда исковые требования были удовлетворены. Через месяц судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда в апелляционном порядке проверила законность решения районного суда по жалобе ООО «Шоу-маркет» и пришла к выводу о том, что требования владельца авто удовлетворены районным судом обоснованно.