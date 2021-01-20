Российские стратегические «белые лебеди» летят над Арктикой

Источник материала: Tut.by

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили полет над акваторией Северного Ледовитого океана, Белого и Баренцева морей. Видео «стратегов» опубликовало министерство обороны России на своем YouTube-канале.

Сообщается, что продолжительность полета составило больше 14 часов, а в процессе экипажи ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе.

Ту-160, прозванный «белым лебедем» — самый мощный и скоростной российский стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Среди «стратегов» он первый и по взлетной массе, и по своим размерам, и по весу, и по скорости. Самолет создавался в рамках концепции ядерного сдерживания, так что его основное вооружение — крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью. В последнее время бомбардировщики перевооружают на высокоточные крылатые ракеты.