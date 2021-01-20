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В Брагинском районе Opel врезался в УАЗ - пострадали два стоящих рядом пешехода

20.01.2021 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 19 января в деревне Старые Юрковичи Брагинского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что 31-летний водитель Opel ехал по улице Центральной. На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости движения он не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине УАЗ с открытой дверью, возле которого находились два пешехода.


В результате ДТП пешеходы (83 и 53 года) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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В результате ДТП пешеходы (83 и 53 года) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
 
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