В Брагинском районе Opel врезался в УАЗ - пострадали два стоящих рядом пешехода

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 19 января в деревне Старые Юрковичи Брагинского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 31-летний водитель Opel ехал по улице Центральной. На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости движения он не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине УАЗ с открытой дверью, возле которого находились два пешехода.





В результате ДТП пешеходы (83 и 53 года) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.