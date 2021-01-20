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Mercedes показал свой самый доступный электрический кроссовер - EQA

20.01.2021 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mercedes расширяет гамму электромобилей, которая пока включает только две модели — кроссовер EQC и минивэн EQV. А теперь подоспела и третья — это кроссовер EQA, который, по сути, представляет собой электрическую версию «паркетника» GLA второго поколения.


Обе машины созданы на модульной платформе MFA2, но в случае с EQA она адаптирована под использование электропривода. А внешние отличия от версии с ДВС у EQA сводятся в первую очередь к измененной светодиодной оптике и заглушке вместо привычной радиаторной решетки. С кормы родственные кроссоверы также не перепутать — EQA щеголяет единой полосой габаритных огней во всю ширину кузова и площадкой для крепления номерного знака, переместившейся с пятой двери на бампер.



Колесная база (2,73 м) и ширина (1,83 м) у EQA идентичны таковым у GLA, но электрическая версия немного длиннее (4,46 м) «углеводородного» варианта. Интерьер EQA практически ничем не отличается от исходного GLA, но объем багажника у электромобиля без малого на 100 л меньше — от 340 л до 1320 л со сложенными задними сиденьями. Дисплеи виртуальных приборов и мультимедиа-системы MBUX — на 7 или 10,25 дюйма в зависимости от комплектации.


Пока представлена базовая переднеприводная версия EQA 250 с электромотором, который развивает 190 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Электрический кроссовер без малого на 4 центнера тяжелее GLA — снаряженная масса немного превышает 2 тонны, а разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды. Заявленная максимальная скорость — 160 км/ч. Заряда батареи емкостью 66,5 кВтч хватит на 426 км пробега по циклу WLTP.


Подробностей об остальных вариантах EQA компания пока не обнародовала, обмолвившись, что в гамме будут более мощные полноприводные модификации, а также версии с пробегом более 500 км на одной зарядке.


Выпуск электрического «паркетника» налажен на заводе в Раштатте, с конвейера которого также сходят A-класс и GLA. В Германии продажи EQA 250 начнутся этой весной, уже озвучена и стоимость — от 47 540 евро.

 
 
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Mercedes расширяет гамму электромобилей, которая пока включает только две модели - кроссовер EQC и минивэн EQV. А теперь подоспела и третья - это кроссовер EQA.
 
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