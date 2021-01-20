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Не прошли профпригодность: 12 военных в США отстранены от инаугурации

20.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Среди тысяч призванных к охране церемонии инаугурации военных, дюжине пришлось покинуть периметр оцепления. Их поведение и взгляды показались Секретной службе сомнительными, сообщает телеканал Skynews со ссылкой на Пентагон.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации Джо Байдена

Решение отстранить одного из бойцов было принято после того как в его телефоне была обнаружена переписка "с признаками тревоги". Еще одного военного подальше от стен Капитолия отправили после анонимного звонка. Как минимум двое уличены в сговоре с экстремистскими группировками.

Ранее стало известно, что отозваны от исполнения обязанностей двое высокопоставленных сотрудников американской разведки. К какой группе они принадлежали, не сообщается.

Инаугурация Джо Байдена начнется сегодня в 16:45 по минскому времени, а слова присяги избранный лидер США произнесет в 20:00.

Безопасности на церемонии уделено огромное внимание. К охране Вашингтона в ходе инаугурации привлечено около 25 тысяч бойцов гвардии из ряда штатов. Такие меры власти предприняли в связи со штурмом Капитолия 6 января. В результате беспорядков после официального утверждения результатов президентских выборов погибло пять человек.

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Теги: Минск
 
 
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