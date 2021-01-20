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Не прошли профпригодность: 12 военных в США отстранены от инаугурации
20.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Среди тысяч призванных к охране церемонии инаугурации военных, дюжине пришлось покинуть периметр оцепления. Их поведение и взгляды показались Секретной службе сомнительными, сообщает телеканал
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Решение отстранить одного из бойцов было принято после того как в его телефоне была обнаружена переписка "с признаками тревоги". Еще одного военного подальше от стен Капитолия отправили после анонимного звонка. Как минимум двое уличены в сговоре с экстремистскими группировками.
Ранее стало известно, что отозваны от исполнения обязанностей двое высокопоставленных сотрудников американской разведки. К какой группе они принадлежали, не сообщается.
Безопасности на церемонии уделено огромное внимание. К охране Вашингтона в ходе инаугурации привлечено около 25 тысяч бойцов гвардии из ряда штатов. Такие меры власти предприняли в связи со штурмом Капитолия 6 января. В результате беспорядков после официального утверждения результатов президентских выборов погибло пять человек.
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