Источник материала: UDF



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«Доля фонда оплаты труда со всеми налогами в валовом внутреннем продукте довольно стабильна во времени и составляет в Беларуси чуть менее 50%, — пишу они. — Для упрощения примем текущую зарплату равной заветным 500 долларам. Следовательно, чтобы довести ее до 1000 долларов, надо удвоить ВВП, то есть он должен быть не 60 млрд долларов, как сейчас, а 120. Ну не говорится же в тезисе, что для обеспечения 1000 долларов зарплаты мы должны уволить половину работников и поделить фонд зарплаты на остальных – хотя бы потому, что для этого государству пришлось бы уволить всех, кого оно нанимает. Поэтому удвоить зарплату можно, только удвоив ВВП».

«Если государство сделает медицину и образование платными и уберет льготы на транспорт и коммунальные услуги, оставив налоги на нынешнем уровне, то получится, что у нас останется меньше денег на всё остальное, то есть изменится структура потребительской корзины. Но если услуги государственных поликлиник и школ станут платными, общественный транспорт догонит по цене маршрутки, а теплоэнергия подорожает так, что центральное отопление станет роскошью, то спрос на госуслуги снизится. Люди будут выбирать, чьи услуги – государства или частных компаний – подходят им по соотношению «цена – качество». В результате государство начнет «сдуваться». А это вызовет у граждан резонный вопрос: а для чего мы платим такие налоги, если мы лечимся у частника, учимся у частника, пользуемся частным транспортом и ставим себе котлы вместо центрального отопления? Любой власти лучше не допускать, чтобы избиратели задавались такими вопросами», — считают авторы телеграм-канала.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В результате государство начнет сдуваться». Что будет, если образование и медицина станут платными Авторы телеграм-канала предлагают начать с арифметики.

Тезис: Мы (белорусские власти) могли бы и сегодня обеспечить заработную плату в 1000 долларов. Но при одном условии — за медицину придется платить, за образование придется платить, за транспорт придется платить, за коммуналку придется платить.Увы, это так не работает! Авторыпредлагают начать с арифметики.Но, возможно, в Беларуси просто очень маленькая доля оплаты труда в ВВП?В европейских странах наибольшая доля оплаты труда в ВВП Швейцарии (почти 58%), наименьшая – в Ирландии (чуть больше 28%). Белорусский показатель практически один к одному соответствует среднему по Евросоюзу. Раз уж у нас на зарплату уходит такой же процент национального дохода, что и в странах, которыми нас пугают, то причина того, что мы беднее, явно не в том, что люди платят за медицину не через страховые компании, а через налоги.Авторы телеграм-канала обращают внимание: или мы платим налоги, чтобы услуги оказывало государство, или мы платим конечным поставщикам услуг самостоятельно. Или – или.Почему же мы платим налоги, а не оплачиваем всё сами? Во-первых, мы не уникальны: в среднем по ЕС на здравоохранение о образование государство тратит 11.6% от ВВП, а у нас 10.1% от ВВП. Во-вторых, можно утверждать, что это наш осознанный выбор. Опросы общественного мнения показывают, что люди считают поддержку уязвимых групп населения важной функцией государства. Пожилым людям и многим семьям с детьми пришлось бы очень трудно, если бы пришлось самостоятельно платить за медицинские услуги, а платное образование по определению не может быть всеобщим. Поэтому мы платим налоги, чтобы каждый – и бедный, и богатый – имел более-менее равный доступ к таким жизненно важным благам как медицина и образование приемлемого уровня. Мы понимаем, что это дает больше шансов на то, чтобы наша страна развивалась быстрее. А если это наш осознанный выбор, то вопрос платных медицины и образования в повестке дня отсутствует.А вот задача удвоения зарплаты никуда не делась. Раз уж страна не станет богаче от того, что медицина и прочее станут платными, то не разбогатеем от этого и мы. Поэтому не надо уходить от ответа на вопрос о том, как государство собирается доводить белорусскую зарплату до уровня «европейской». Ясное дело, что в двух словах на такой сложный вопрос не ответить – тут надо предъявить обществу полноценную программу реформ, а не пугать невозможными сценариями. Можно оттолкнуться от того, что уже сделал Национальный банк, посвятивший этой теме целый номер журнала «Банкаўскі веснік», от совместных наработок правительства и Всемирного банка с Международным валютным фондом. Но, конечно, для этого надо признать, что «не народ для ўрада, а ўрад для народа». Достать из своего глаза бревно, которое мешает понять, как достать соринку, не дающую нашей стране и нам стать богаче.