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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тамара Глоба назвала день, когда три знака Зодиака начнут новую жизнь 23 января хорошее время для мечтаний, воплощение самых сокровенных желаний в реальность.

известный астролог, которая предсказала 23 января судьбоносный успех как в работе, так и в личной жизни некоторым созвездиям. Можно будет избавиться о прошлых воспоминаний и начать всё с чистого листа. 23 января окутывает настоящая тайна, благодаря которой люди могут привлечь в свою судьбу успех и положительные эмоции.Для представителей данного созвездия, 23 января – шикарный день для того, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, удачу и счастье как в работе так и в личной жизни, появиться шанс выбросить прошлое и зажить новой жизнью. Хорошее время для того, чтобы написать на листке бумаге все свои желания, они обязательно воплотятся в реальность. Тамара Глоба уверяет, что жизнь некоторых людей будет полна загадок и положительных эмоций.Перед представителями данного созвездия 23 января откроются новые возможности. Полоса неудач заканчивается, наступает что-то новое, более личное и светлое. Можно будет заметить кто друг, а кто – враг. Интуиция в данный день недели не подведёт, а поможет приблизиться к мечтам. Окунуться я разноцветную полосу гармонии и уюта. Тамара Глоба советует отсеять тех людей, которые не гадятся на роль друзей.23 января хорошее время для мечтаний, воплощение самых сокровенных желаний в реальность. Все трудности уйдут на второй план. Удача и успех помогут дойти до вершины славы.