ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ проводит спецмероприятие

20.01.2021 15:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Столичная Госавтоинспекция сообщила о проведении с 20 января комплекса спецмероприятий.

ГАИ проводит спецмероприятие
Фото носит иллюстративный характер

По данным ГАИ, нередко водители «маршруток», ожидая пассажиров, «препятствуют трафику пассажирского транспорта, создают помехи и неудобства участникам дорожного движения, нарушают ПДД при движении к пунктам следования».

Экипажи ДПС будут нести службу в «оживленных местах высадки-посадки пассажиров». Среди точек будут железнодорожный вокзал, улица Ангарская, торговый центр «Dana Mall» и т.д.

Как предупредили в дорожной милиции, контроль будет вестись в том числе и с использованием негласных методов контроля.

В поле зрения также окажутся грузовики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная Госавтоинспекция сообщила о проведении с 20 января комплекса спецмероприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Mercedes показал свой самый доступный электрический кроссовер - EQA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by