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ГАИ проводит спецмероприятие
Источник материала: Навiны
Столичная Госавтоинспекция сообщила о проведении с 20 января комплекса спецмероприятий.
По данным ГАИ, нередко водители «маршруток», ожидая пассажиров, «препятствуют трафику пассажирского транспорта, создают помехи и неудобства участникам дорожного движения, нарушают ПДД при движении к пунктам следования».
Экипажи ДПС будут нести службу в «оживленных местах высадки-посадки пассажиров». Среди точек будут железнодорожный вокзал, улица Ангарская, торговый центр «Dana Mall» и т.д.
Как предупредили в дорожной милиции, контроль будет вестись в том числе и с использованием негласных методов контроля.
В поле зрения также окажутся грузовики.
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Столичная Госавтоинспекция сообщила о проведении с 20 января комплекса спецмероприятий.
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