События среды. Фазель вспомнил разговор с Лукашенко о конституции, Знака и Колесникову перепутали в СИЗО

Источник материала: Onliner Середина недели не лишает нас белорусских политических новостей. Итак, сегодня стало известно, что журналистка Tut.by остается под стражей, а Рене Фазель вспомнил встречу с Лукашенко и разговор о конституции. В то же время лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о судебном приговоре в отношении мужчины, которого обвиняли в сопротивлении восьми сотрудникам ОМОНа. Суд назначил ему четыре года «химии». Обо всех событиях рассказываем ниже.

Фазель вспомнил о разговоре с Лукашенко. По его словам, тот говорил об изменении конституции

Издание «Матч.tv» сообщает, что Рене Фазель в интервью вспомнил о разговоре с Александром Лукашенко. По его словам, тот говорил об изменении конституции.

— На нашей встрече президент Лукашенко делился мыслями о том, что стоит поменять конституцию страны, провести новые выборы. И это приведет к миру, — отметил Фазель.

Он также добавил, что заявления спонсоров «стали очень большим вызовом».

— Просто ситуация осложнилась так, что если бы мы оставили чемпионат мира в Минске, то давление вокруг турнира никуда бы не исчезло и только бы нарастало с каждым днем, — заявил Фазель.





Суд вынес приговор мужчине, который сопротивлялся восьмерым сотрудникам ОМОНа

20 января Московский районный суд Минска вынес приговор Владимиру Хамичкову, которого обвиняли в сопротивлении восьми сотрудникам ОМОНа и активном участии в групповых акциях, грубо нарушающих общественный порядок. События произошли вечером 14 июля в Минске, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Судья Татьяна Пирожникова признала Владимира Хамичка виновным и осудила его по ч. 1 ст. 342 УК — два года ограничения свободы, а по ч. 2 ст. 363 УК — четыре года лишения свободы. В итоге она приговорила его к тюремному заключению в колонии открытого типа на четыре года.

Также суд обязал взыскать с обвиняемых в пользу Мингорисполкома за причинение материального ущерба 104 рубля 40 копеек, в доход государства — госпошлину в размере 5 рублей 23 копейки, 174 рубля для удовлетворения гражданских исков потерпевших о возмещении морального вреда, взыскать процессуальные расходы в доход государства в размере 692 рублей 36 копеек.

Марию Колесникову перепутали в СИЗО с Максимом Знаком

Сегодня пресс-служба Виктора Бабарико сообщила, что Максима Знака и Марию Колесникову перепутали в СИЗО. Вот что говорится в комментарии:

— Максим Знак и Мария Колесникова встречаются с адвокатами в кабинетах для особо опасных преступников, которые приговорены к пожизненному сроку или смертной казни.

В СИЗО на Володарского два таких кабинета — №24 и №29. «Особо опасных» Марию и Максима от адвокатов отделяет глухая дверь, небольшое окошко и сетка. Они находятся в коробочке, в которой очень сложно изучать документы, вести записи. Документы можно передать только через конвоира.

Встречи же со следователями проходят в обычных кабинетах, но если Мария и адвокат должны общаться дальше в этот день, то их переводят в один из двух особых кабинетов.

19 января случился казус. Людмила Казак ждала Марию. Но вместо подзащитной в кабинет завели Максима.

«Это не ко мне», — сказала Людмила конвоирам.

«Нет, это к вам», — прозвучал ответ, и дверь за Максимом Знаком закрыли на замок. Максим улыбнулся, передал приветы, сообщают в пресс-службе.





Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич остается в СИЗО, а журналист Андрей Александров переведен в СИЗО на Володарского

19 января прошло два месяца с момента задержания журналиста Tut.by Катерины Борисевич, на свободу она не вышла, мера пресечения не изменена, это значит, она продолжает находиться в следственном изоляторе. Сроки продления меры пресечения не разглашаются, поскольку Генпрокуратура считает это тайной следствия, сообщает БАЖ.

Напомним, 19 ноября 2020 года Катерина Борисевич была задержана. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО №1 Минска.





В то же время стало известно, что журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова перевели в СИЗО на Володарского. Напомним, о его задержании стало известно 13 января. БАЖ сообщает , что Александров задержан в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет. Это рассказал «БелаПАН» его адвокат.

(будет дополнено)