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Из-за дефицита новых видеокарт NVIDIA может вернуть в продажу RTX 2060 и RTX 2060 Super

20.01.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рынок компьютерного железа переживает не лучшие времена для покупателей. Спрос на новые видеокарты высокий, таким же остается и дефицит. И в ближайшие полгода NVIDIA не видит поводов к уменьшению этого дефицита. А потому на рынок могут вернуться новые старые видеокарты RTX 2060 и RTX 2060 Super.

Об этом сообщает французский ресурс Overclocking.com со ссылкой на источники среди производителей видеокарт. Говорят, что NVIDIA уже отгрузила GPU для этих видеокарт своим партнерам.

RTX 2060 была представлена в январе 2019 года. Эта видеокарта и версия с приставкой Super оказались весьма популярными, их производили почти до конца 2020 года. Вскоре они начали исчезать с магазинных полок. Будет ли спрос на старые новинки в условиях дефицита, вопрос неоднозначный.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce OC 6GB GDDR6 GV-N2060WF2OC-6GD
8 отзывов
NVIDIA GeForce RTX 2060, базовая частота 1365 МГц, Turbo-частота 1770 МГц, 1920sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
1782 р.
2 предложения
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Рынок компьютерного железа переживает не лучшие времена для покупателей. Спрос на новые видеокарты высокий, таким же остается и дефицит. И в ближайшие полгода NVIDIA...
 
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