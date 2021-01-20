Источник материала: Хартия'97

Сергей Костицын подписал контракт с клубом из столицы Словакии 20.01.2021, 15:11

Сергей Костицын

фото: Прессбол

Команда выступает в международной лиге ICEHL .

Белорусский нападающий Сергей Костицын (1987) подписал контракт с клубом "Братислава Кэпиталз", пишет "Прессбол" .

Команда выступает в международной лиге ICEHL (бывшая EBEL, объединяет команды из Австрии, Венгрии, Италии и Словакии).

Сергей уже находится в Братиславе и присоединится к команде после завершения обязательного карантина, сообщает пресс-служба словацкого клуба.

"Сергей Костицын – один из лучших белорусских игроков в истории. Мы знаем, что у него были проблемы со спиной, он перенес операцию и уже давно не играет. Сергей — профессионал, он соскучился по качественному хоккею, и я верю, что он присоединится к нам готовым и мотивированным, чтобы помочь нам побороться за место в плей-офф", — заявил вице-президент "Братиславы" Душан Пашек.

Костицын-младший может дебютировать в составе нового клуба 29 января в матче против "Филлаха". "Братислава" занимает 10-е место из 11 команд в лиге с 38 очками после 33 матчей, но отстает от восьмого места всего на один балл.

Минувший сезон Костицын-младший пропустил из-за повреждения.

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